Эксперт: Испытание китайской МБР не является попыткой запугать Вашингтон

Пекин, , 08:23 — REGNUM Авторитетное китайское издание South China Morning Post опубликовало заявление китайского военного аналитика, который отметил, что недавние испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Дунфэн-5С» (DF-5C) являлось запланированным и не связанным с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Пекина.

Военный аналитик, пожелавший остаться инкогнито, подчеркнул, что подобные серьезные испытания, как и массовые учения соединений НОАК, планируются заранее. Как правило, график испытаний и учений составляется за полгода — год до даты проведения, однако данный документ является секретным, общественность узнает о проводимых мероприятиях накануне или даже после их завершения.

«Никто не станет внезапно испытывать МБР просто потому что в Вашингтоне сменилась власть. Я уверен, что испытание «Дунфэн-5С» было запланировано намного раньше окончания предвыборной гонки в США», — отметил в своем интервью военный аналитик.

Анонимный источник подчеркнул, что для того, чтобы испытать такое серьезное оружие как «Дунфэн-5С» необходимо получить официальное разрешение из Центрального военного совета. Данная процедура, включая подготовку к испытаниям, может занимать около 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские военные провели лётные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Запуск ракеты был осуществлён в январе с космодрома Тайюань в Центральном Китае. Удара был нанесён по пустыне на западе страны.

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