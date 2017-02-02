Порошенко желает «отменить» санкции против РФ «больше всех»

США и Евросоюз ввели санкции против РФ после того, как на Украине началась гражданская война

Киев, , 08:20 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выступает за отмену санкций против Российской Федерации (РФ), но при определенных условиях. Об этом украинский лидер сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost.

«Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? — заявил украинский лидер. — Президент Порошенко».

Глава государства добавил, что для отмены «ограничительных мер» Кремль должен выполнить Минские соглашения и «вывести свои войска», якобы присутствующие в Донбассе.

«Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию РФ в отношении Украины — и даже угрожает Европе», — считает Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз ввели санкции против РФ после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с РФ с выполнением этих соглашений.

Власти РФ не раз указывали на абсурдность этой политики, так как российская сторона не является стороной конфликта.