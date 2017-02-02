Иванка Трамп посетила новогодние торжества в посольстве Китая

На мероприятии её сопровождал посол Китая в США

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Иванка Трамп — дочь американского президента Дональда Трампа — посетила празднование Нового года в китайском посольстве в Вашингтоне. На мероприятие она приехала со своей дочерью Арабеллой Роуз Кушнер, сообщает The Associated Press.

Уточняется, что Иванку Трамп сопровождал Цуй Тянькай — посол Китая в Соединённых Штатах. Дочь американского президента побывала на ряде праздничных мероприятий, в том числе послушала музыку КНР в традиционном исполнении китайских музыкантов. Также она посмотрела выступление жонглёров-акробатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аналитическом обзоре гонконгской газеты South China Morning Post, ссылающейся на государственные китайские СМИ и военных обозревателей, утверждается, что Пекин делает шаги по подготовке к возможному военному конфликту с Вашингтоном, поскольку президентство Трампа повысило риск развязывания военных действий.

Риск обострения вызван, как утверждается, готовностью Вашингтона пересмотреть прежнюю военную стратегию в Азии. В пользу этого предположения говорит установка системы противоракетной обороны в Южной Корее и военное развертывание в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP