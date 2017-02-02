СМИ: Советник Стив Бэннон – «серый кардинал» новой администрации Трампа?

Стив Бэннон мало говорит на публике, но его персона привлекает все больше и больше внимания

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, остающийся по большей части за кулисами, начинает привлекать к себе все больше внимания из-за его влияния на новую администрацию, сообщает Associated Press.

Так, он приложил руки, по мнению некоторых СМИ, ко всем решениям Трампа, начиная от запрета на въезд мигрантов до назначения Нила Горсача в Верховный суд.

«Стив — главный идеолог в администрации Дональда Трампа, и его точка зрения всегда имеет вес», — сообщает генеральный директор Newsmax и друг президента Кристофер Рудди.

Как главный советник Дональда Трампа, Бэннон играл не последнюю роль и в написании инаугурационной речи президента, а также в формировании его команды.

Напомним, Стив Бэннон является представителем крайне правого фланга Республиканской партии, его критикуют за антиисламские взгляды. Во время предвыборной кампании Трампа советник кандидата на должность президента в 2000 году от Республиканской партии Джона Кейсика Джон Уивер назвал Бэннона «расистом, крайне правого фашистского толка».

Внимание к Бэннону привлек факт его включения в Совет национальной безопасности, что, по мнению некоторых экспертов, беспрецедентно.