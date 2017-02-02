Четверг, 02 Февраля 2017 года
09:42:24 МСК

«Очень опасный законопроект» — о штрафах за хранение санкционных товаров

Политика
Депутат Госдумы от Якутии нашёл в проекте закона о «санкционке» коррупционную лазейку

Якутск, 2 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  Законопроект Роскомнадзора о введении штрафов для граждан за ввоз и хранение санкционной еды, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов счёл очень опасным. Своё мнение парламентарий высказал в блоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо различать продажу «санкционки» в магазинах и еду в чемоданах и холодильниках. Неужели яблоки и сыр из-за границы «физические лица» везут в количествах, угрожающих отечественному сельскому хозяйству? Не верится», — комментирует инициативу депутат.

Читайте также: Роспотребнадзор предложил штрафы за хранение санкционных товаров

Федот Тумусов также обращает внимание на фразу в законопроекте «с конфискацией или без»: «Это коррупционная лазейка, когда вопрос остается на усмотрение чиновника. В законопроекте открытым текстом прописано предложение «договориться».

Парламентарий недоумевает, как представители правоохранительных органов будут определять, является ли санкционным обнаруженный ими товар. «Как отличить польское яблоко в чемодане от, скажем, белорусского? Понятно, что если человек захочет провезти батон колбасы, то он снимет все наклейки. Значит — дополнительная (и напрасная) работа таможне, очереди на границе, снижение туристической привлекательности России, ведь иностранцы, приезжающие к нам, тоже могут везти с собой еду перекусить иди подарить — у них ее предлагается отбирать: такое вот «добро пожаловать», — перечисляет странности законопроекта Федот Тумусов. А наказание за хранение, уверен он, ведет к абсурдным обыскам холодильников, и это только ударит по престижу полиции.

«Обычные граждане не должны разбираться в тонкостях государственных запретов: из какой страны что можно, из какой нельзя. А мы не должны их заставлять это делать. Экономического вреда для России от такого законопроекта будет много, а пользу никто не считал, и вряд ли она есть. Мы должны стремиться к облегчению жизни граждан, а не к новым запретам», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предусматривающий штраф за хранение и перевозку запрещенных к ввозу в Россию товаров, разработали специалисты Роспотребнадзора.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», — говорится в документе. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
02.02.17
СМИ: Второй китайский авианосец даст отпор США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
СМИ: Советник Стив Бэннон – «серый кардинал» новой администрации Трампа?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Военные США подтверждают, что, «возможно, убили гражданских» в Йемене
ВашингтонСША «Аль-Каида» Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
ещё главное