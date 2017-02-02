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Глава МИД Британии — о голосовании по Brexit: «Так творится история»

Политика
Подавляющее большинство английских парламентариев поддержали законопроект по Brexit

Лондон, 2 февраля 2017, 08:04 — REGNUM  Результаты голосования, состоявшегося 1 февраля в парламенте Великобритании по законопроекту о выходе страны из состава Европейского союза (Вrexit) можно считать исторической вехой. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своём Twitter.

Джонсон назвал голосование в парламенте историческим. «Подавляющее большинство высказалось за начало переговоров по Brexit. Так творится история», — заявил британский министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля британский парламент одобрил во втором чтении законопроект о Brexit. Через неделю, 8 февраля, состоится обсуждение документа в третьем чтении. В случае положительного результата, законопроект поступит на рассмотрение в палату лордов.

Формальная процедура выходы Великобритании из ЕС начнётся 9 марта — дата назначена премьер-министром страны Терезой Мэй. При этом парламент намерен провести законопроект раньше — до 7 марта, чтобы успеть начать эту процедуру во время саммита стран ЕС, намеченного на 9−10 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о Brexit принят британским парламентом во втором чтении

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Выход Великобритании из Евросоюза
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