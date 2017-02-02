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Военному атташе Украины вручена нота протеста из-за инцидента с Ан-26

Политика
Действия украинского самолета расцениваются российскими военными как провокация

Москва, 2 февраля 2017, 08:02 — REGNUM  Российское военное ведомство выразило украинской стороне официальный протест, вызванный действиями экипажа самолета Ан-26, совершившего опасный облет российских буровых вышек в Черном море. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что вечером 1 февраля в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ. Ему была передана военно-дипломатическая нота, содержащая протест Минобороны России на действия украинской стороны. В документе указано, что «украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования».

По словам Конашенкова, в документе особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются российскими военными как провокация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Степан Полторак 1 февраля заявил о том, что транспортный самолет Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины Ан-26 подвергся обстрелу над Черным морем и получил повреждения.

Представитель штаба Черноморского флота (ЧФ) России заявил, что утверждения о якобы совершенном обстреле украинского Ан-26 — «абсолютная ложь». Он пояснил, что во время второго, явно провокационного, захода на предельно низкой высоте сотрудник охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета», чтобы избежать возможного столкновения самолета с мачтой вышки.

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