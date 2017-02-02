Пограничная зона появится между РФ и Белоруссией в трех областях — ФСБ

Глава ФСБ Александр Бортников распорядился установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в погранзону в Смоленской, Брянской и Псковской областях

Москва, , 07:52 — REGNUM Причиной установки пунктов досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств на границе России и Белоруссии стал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран, подписанный президентом Украины Александром Лукашенко, говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Глава ФСБ Александр Бортников распорядился установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в погранзону в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Также там появятся предупреждающие знаки.

Согласно указу президента Белоруссии, вступающему в силу 12 февраля, безвизовый режим будет действовать для граждан 80 стран, если они приезжают в Белоруссию на срок не более пяти суток. В список стран включены все страны ЕС, Бразилия, США, Япония, Канада, Китай и другие государства.

На иностранных граждан, осуществляющих официальные поездки, новый режим въезда в Белоруссию не распространяется. Позднее официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что с белорусской стороны нет пограничной зоны с РФ, также как и пограничников.