«В первую очередь думают о себе»: омских чиновников уличили в эгоизме

Омск, , 07:48 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) просит проверить обоснованность принятого Омским горсоветом документа о доплатах к пенсиям бывших городских чиновников и депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, соответствующий запрос будет направлен в Генеральную прокуратуру РФ.

По данным народофронтовцев, Омский горсовет принял документ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», согласно которому планируется ввести меру дополнительной социальной поддержки для экс-чиновников, которые ранее не менее года занимали одну из 23 должностей в государственных и местных органах власти и управления, в органах городского самоуправления Омска. Речь идет о ежемесячной выплате от 10 до 30 тыс. руб. Ее размер зависит от занимаемой ранее должности.

По мнению экспертов ОНФ, из текста решения не следует, что оно распространяется только на лиц, работавших до какого-либо года. А характеристика «ранее замещавшим должности» слишком неконкретна, так как под нее попадают не только сотрудники, достигшие пенсионного возраста в период замещения соответствующей должности, но и все бывшие чиновники, когда-либо замещавшие указанные должности. При этом, согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», такие гарантии могут быть установлены только в уставе муниципального образования, но не в решениях Омского горсовета, уточнили в ОНФ.

Ранее прокуратура Омска дала отрицательный отзыв на такое решение как противоречащее федеральному законодательству.

«Я направлю запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту принятых изменений в муниципальные правовые акты и в случае подтверждения опасения экспертов ОНФ — выдать предостережение руководству города о недопустимости нарушения норм федерального законодательства», — заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

По его словам, внесенные в федеральное законодательство в конце 2015 г. по инициативе Народного фронта изменения предполагают, что государственные и муниципальные чиновники — лица, замещающие государственные и муниципальные должности, имеют право на доплаты к пенсиям только в том случае, если они достигли пенсионного возраста в период замещения соответствующей должности.

«В дополнение ко всему в документе, подготовленном мэром города, среди лиц, которые смогут рассчитывать на доплату к пенсии, указаны сотрудники городской администрации, руководители структурных подразделений. По общему правилу, такие лица являются муниципальными служащими, и подобные гарантии для них строго регламентируются законом о государственной и муниципальной службе, и закрепление для них дополнительных гарантий муниципальным актом — это нарушение положений еще одного закона. Лишний раз мы видим, как чиновники в первую очередь думают не о зарплатах врачей, учителей, стипендиях студентов, а о себе. И это в условиях, когда многие расходы региональных бюджетов сокращаются! Такая ситуация является возмутительной», — отметил Старшинов.

Высказался по этому поводу и член регионального штаба ОНФ в Омской области, Герой России Андрей Тимошенко. Он уверен, что целесообразность подобных выплат необходимо пересмотреть. «Расходование бюджетных средств должно осуществляться только по максимально необходимым статьям. Кроме того, действия депутатов городского совета нам также крайне непонятны, ведь это те люди, которые должны защищать интересы своих избирателей, следить за грамотным расходованием налоговых поступлений. В этой же ситуации, напротив, депутаты проигнорировали возражения как общественности, так и прокуратуры», — считает Тимошенко.

«В течение прошлого года мы действовали в этом направлении как в отношении областных чиновников, так и в отношении муниципальных. Что касается областных чиновников, сумма, которая ежегодно выделялась на доплаты к их пенсиям, составляет около 160 млн рублей. Городским чиновникам — более 30 млн рублей. В минувшем году действительно суд признал данные выплаты городским чиновникам необоснованными, и они были прекращены», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Булихова.

Читайте также: Омских чиновников все-таки лишили доплат к пенсиям

«Но муниципалитет в этом году, как я понимаю, решил действовать по аналогии с областными чиновниками. В минувшем году весной по протесту прокурора Омской области губернатор приостановил выплату данных «золотых парашютов» областным чиновникам. Мы не согласились с приостановлением, поскольку просили вообще прекратить данные выплаты, и пошли в суд. И летом облсуд с нами согласился и постановил прекратить выплаты, признать их незаконными, поскольку в регионе дотационный бюджет. Но ряд пенсионеров, которые получали эти доплаты, оспорили это решение в Верховном суде. И в конце декабря прошлого года Верховный суд отменил решение Омского областного суда, постановив необоснованным приостановление данных выплат с весны. То есть, по логике, сейчас областной бюджет должен изыскать порядка 140 млн рублей для выплат чиновникам за прошлый год и еще 160 млн для того, чтобы выплачивать чиновникам в этом году», — отметила собеседница ИА REGNUM.

По словам Татьяны Булиховой, речь идет о колоссальных выплатах: «Например человек проработал министром около 3 месяцев, а у нас есть и такие факты. Его ежемесячная надбавка к пенсии — 100 тысяч рублей. Доплата бывшему губернатору — 300 тысяч рублей в месяц».

«На заседаниях горсовета присутствовал представитель прокуратуры. Прокурор города Омска Алексей Полубояров отрицательно высказался об инициативе депутатов. В городе большое количество невыполненных социальных обязательств. Это и проблема переселения граждан из аварийного жилья, строительство и ремонт дорог. В городе не хватает школ. На этой неделе директор департамента образования заявил, что в городе не хватает 19 школ для того, чтобы выполнить поручение президента о переводе детей на первую смену. В этом году строительство школ вообще не предусмотрено, — подчеркнула представитель облпрокуратуры. — Логика решения депутатов нам непонятна, мы отслеживаем ситуацию».

«Когда мы подавали обращение в суд, как и в случае муниципальных, так и в случае областных чиновников мы основывались на судебной практике Верховного суда. По ряду регионов суд однозначно высказался против выплат при дотационном бюджете. Почему в конце декабря Верховный суд сделал такой подарок омским экс-чиновникам, непонятно», — подытожила Татьяна Булихова.

Добавим, комментарий в Омском городском совете получить не удалось. Однако уместным здесь будет напомнить о параметрах городского бюджета на 2017 год. Доходы городской казны составляют 13,6 миллиарда рублей, а расходы — 14,3 миллиарда.