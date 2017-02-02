Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Берлин, , 07:39 — REGNUM Власти Украины планируют провести референдум о вступлении страны в Североатлантический НАТО. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

По его словам, вступление в «военный блок» готовы поддержать 54% населения страны, хотя еще 4 года назад за это готовы были проголосовать лишь 16% граждан.

«Я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО, — говорит глава государства. — Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства страны в НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2016 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в «военный блок» страны не хотят вступать с РФ в холодную войну.

«Мы (страны НАТО) не стремимся к конфронтации с Россией, — заявил Столтенберг. — Мы не хотим новой холодной войны».