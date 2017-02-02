Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана

«Трамп сделал много обещаний, не особо обращая внимания на их пользу для США, желая перевернуть все с ног на голову»

Пекин, , 07:34 — REGNUM Дональд Трамп с одной стороны испытывает американскую политическую систему на прочность, с другой — занимается калибровкой отношений с миром, «доставляя ему проблемы». Такую оценку деятельности недавно официально вступившего в должность президента США Дональда Трампа дает 2 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа».

«Если хотя бы день пройдет без новостей о Трампе, мир станет скучным», — считает «Синьхуа». «Не прошло и десяти дней с момента его инаугурации, а уже складывается впечатление, что мир встал вверх дном: от выхода США из Транстихоокеанского партнерства до строительства стены на границе США и Мексики, от приостановки выдачи виз гражданам семи мусульманских стран до скандальных назначений в американский Минюст», — говорится в материале агентства.

Кроме того, заявляется, что действия Трампа осуществляются без оглядки на выгоду для США и продиктованы несколько иными мотивами:

«Исполняя все данные ранее обещания, Трамп испытывает американскую систему по отношению к президенту (Белому Дому) на надежность. После избрания Трамп уже не просто бизнесмен, он пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана в самонадеянности, хитрости и силе воли. Он будто проверяет американскую систему, можно ли на нее опереться».

Одним из ключевых вопросов, которым задается автор материала, является: «что будет с миром, если президент Трамп выполнит все предвыборные обещания?»

«Обещания Трампа — это не столько попытка «сделать Америку сильной снова», сколько калибровка отношений с миром. Вскоре Америка лишится места мирового гегемона, переехав в более дешевый дом, оставив при этом миру проблемы», — полагает агентство.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно обещал вернуть производство ряда крупнейших американских компаний, в частности Apple в США из Китая и других стран в целях создания новых рабочих мест и исправления сложной экономической ситуации в Соединенных штатах. А на днях Трамп обвинил Китай в манипуляциях на валютных рынках.