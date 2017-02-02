СМИ сообщили о приостановке переговоров НАТО с Украиной по ПРО

Руководство Российской Федерации (РФ) не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против России

Брюссель, , 07:24 — REGNUM Встреча руководства Североатлантического альянса с представителями Украины по вопросу использования системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неофициальные источники в руководстве НАТО.

По данным издания, подобные действия «военного блока» говорят о «стремлении Североатлантического альянса избежать провоцирования России» и наладить диалог с руководством Российской Федерации.

Газета отмечает, что возможные переговоры по ПРО в Европе между НАТО и Киевом могут вызвать озабоченность Кремля. «Военный блок» и так оказался в неудобном положении: с одной стороны, Североатлантический альянс начал усиливать позиции на восточной границе. С другой — в НАТО не могут игнорировать возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что в планах НАТО были переговоры с властями Украины по поводу возможных инцидентов при использовании системы ПРО в Европе, например, на случай падения ракеты на украинской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Российской Федерации (РФ) не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против России.

Только Россия обладает такими ядерными силами, на сдерживание которых рассчитана американская ПРО в Европе.