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СМИ сообщили о приостановке переговоров НАТО с Украиной по ПРО

Политика
Руководство Российской Федерации (РФ) не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против России

Брюссель, 2 февраля 2017, 07:24 — REGNUM  Встреча руководства Североатлантического альянса с представителями Украины по вопросу использования системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неофициальные источники в руководстве НАТО.

По данным издания, подобные действия «военного блока» говорят о «стремлении Североатлантического альянса избежать провоцирования России» и наладить диалог с руководством Российской Федерации.

Газета отмечает, что возможные переговоры по ПРО в Европе между НАТО и Киевом могут вызвать озабоченность Кремля. «Военный блок» и так оказался в неудобном положении: с одной стороны, Североатлантический альянс начал усиливать позиции на восточной границе. С другой — в НАТО не могут игнорировать возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что в планах НАТО были переговоры с властями Украины по поводу возможных инцидентов при использовании системы ПРО в Европе, например, на случай падения ракеты на украинской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Российской Федерации (РФ) не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против России.

Только Россия обладает такими ядерными силами, на сдерживание которых рассчитана американская ПРО в Европе.

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