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Военному атташе Украины передана нота протеста в связи с инцидентом с Ан-26

Политика
Ан-26 совершил два облета на предельно низкой высоте установок «Таврида» и"Крым-1»

Москва, 2 февраля 2017, 07:22 — REGNUM  Официальный протест Минобороны РФ передан военному атташе Украины в связи с облетом украинского Ан-26 на предельно низкой высоте российских буровых установок в Черном море, сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, официальный протест выражен в связи с инцидентом в Черном море: Ан-26 совершил два облета на предельно низкой высоте установок «Таврида» и"Крым-1». Эти действия украинского самолета расценены Минобороны РФ как провокационные и создающие угрозу безопасности персонала и оборудования вышек.

Инцидент произошел 1 февраля с 11:30 до 12:00. Ранее украинская сторона — глава Минобороны Украины Степан Полторак — заявила, что самолет был обстрелян с буровых вышек. Представитель штаба Черноморского флота РФ опровергнул эти утверждения, назвав их «абсолютной ложью».

В штабе пояснили, что сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре сигнала из сигнального пистолета для того, чтобы предотвратить возможную катастрофу — столкновение самолета с мачтой вышки.

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