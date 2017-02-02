Порошенко обещал провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Киев, , 07:20 — REGNUM Украинские власти намерены провести референдум о вступлении Украины в НАТО. За последние четыре года число украинских граждан, поддерживающих вхождение в альянс, выросло более чем в три раза. Об этом украинский президент Пётр Порошенко сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost.

Порошенко уточнил, что если, по его сведениям, в 2013 году за идею вхождения Украины в НАТО высказывались 16% украинцев, то сейчас это число выросло до 54%. «Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства Североатлантическом альянсе», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января военный источник в Брюсселе заявил, что страны-участники НАТО не видят основания для вступления Украины в альянс. В НАТО нет консенсуса на эту тему и отсутствует понимание того, каким именно образом Киев мог бы способствовать усилению безопасности других участников Североатлантического альянса.

В НАТО подчеркнули, что для вхождения Украины в альянс необходимо, чтобы Киев завершил модернизацию и реформы. «Украина заявку на членство не подавала», — уточнили в НАТО.

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