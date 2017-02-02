Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать

Савченко «поднимали на щит» на Западе тогда, когда она выступала против России

Москва, , 07:19 — REGNUM Единственный возможный путь для депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко — оппозиционный. Ее конфликт с главой государства Петром Порошенко будет только нарастать, так считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«У Савченко нет выбора: ее путь — оппозиция. Начать на нее прямые гонения власть не решится. Ее конфликт с Порошенко будет только нарастать», — написал он 2 февраля на своей странице в твиттере.

Ранее Пушков отметил, что Савченко «поднимали на щит» на Западе тогда, когда она выступала против России. Теперь депутат назвала украинского лидера врагом народа, однако «эту правду там слышать не хотят».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Надежда Савченко заявила в интервью украинскому изданию «Новое время», что президент страны Петр Порошенко — враг народа. Она пояснила, что враг — это тот, кто «делает хуже жизнь каждого человека» и добавила, что украинский народ живет хуже с каждым днем. Савченко также пообещала, что будет бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически».