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Китай пойдет на дружественный шаг, дав положительный ответ Дутерте — SCMP

Политика
Беспокоящий регион достаточно далеко от спорных районов Южно-Китайского моря

Пекин, 2 февраля 2017, 07:14 — REGNUM  Китай, вероятно, удовлетворит просьбу президента Филиппин Родриго Дутерте послать морские патрули для усиления борьбы с исламистскими боевиками вдоль южного побережья Филиппин, передает 1 февраля South China Morning Post.

Ранее в своей речи, обращенной недавно назначенным филиппинским генералам, президент Дутерте сообщил, что он попросил КНР «патрулировать международные воды, не вторгаясь при этом в территориальные воды других стран» в качестве ответной меры на похищения моряков и атаки террористами судов близ южных Филиппин.

Запрос поступил после того, как небольшая группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присягнувшая ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), начала похищать моряков, брать заложников и атаковать грузовые корабли в водах между Малайзией, Индонезией и Филиппинами в прошлом году, передает издание.

Дутерте во время прошлогодней октябрьской встречи с Си Цзиньпином подписал соглашений на сумму 13,5 млрд. долларов. По мнению издания, это стало одним из шагов Филиппин по сближению с Китаем при одновременном развороте от традиционного торгового партнера и союзника по безопасности в лице США. При этом многолетние территориальные споры между Филиппинами и Китаем не стали тому преградой.

Доцент Пекинского Университета международных отношений Чжу Синь верит, что Китай пойдет на дружественный шаг, дав положительный ответ на просьбу Дутерте.

«Очевидно, что Китай положительно относится к Дутерте, — считает Чжу. — Более того, Китай видит в терроризме региональную угрозу, а не только элемент, влияющий на его отношения с Филиппинами».

По мнению Чжу, Китай столкнется с трудностями в осуществлении проекта «Один пояс, один путь», если он не сможет сдержать распространение террористических групп.

Напомним, что осенью прошлого года президент Филиппин Родриго Дутерте призвал к созданию нового союза между Россией, Китаем и Филиппинами, как ответную меру на, по его мнению, неэффективность ООН по предотвращению конфликтов в мире. В то же время он отметился достаточно конфронтационными высказываниями по отношению к бывшему президенту США Бараку Обаме.

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