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Палестина просит Совбез ООН прекратить «беззаконие» Израиля

Политика
За последние десять дней правительство Израиля одобрило строительство 6000 домов в поселениях на территории Палестинской автономии

Нью-Йорк, США, 2 февраля 2017, 06:28 — REGNUM  Представитель Палестины в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур призвал Совет Безопасности ООН остановить «беззаконное поведение» Израиля, передает Associated Press 2 февраля.

По словам Мансура, за последние десять дней правительство Израиля одобрило строительство 6000 домов в израильских поселениях на территории Палестинской автономии, что не только нарушает резолюцию СБ ООН, но и превышает число домов, одобренное Израилем для строительства в Палестине за весь 2016 год.

Представитель Палестины считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен своими действиями «разрушить идею двух государств».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера правительство Израиля, несмотря на запрет резолюции ООН, объявило о планах по строительству 3000 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. На прошлой неделе правительство также одобрило строительство 2500 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль начнет строительство нового поселения на Западном берегу

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