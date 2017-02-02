Посол России опроверг информацию о его вызове в МИД Норвегии

Ранее власти Норвегии сообщили о вызове посла РФ в связи с отказом в выдаче визы двум норвежским парламентариям

Осло, , 05:53 — REGNUM Посла России в Норвегии Теймураза Рамишвили опроверг сообщение властей Норвегии о вызове его в МИД королевства в связи с отказом в предоставлении российской визы некоторым членам парламентской делегации из Осло.

«Меня никто никуда не вызывал. У нас нормальный рабочий контакт с руководством МИД Норвегии. В том числе по вопросам парламентской делегации», — заявил Рамишвили агентству РБК.

Как передавало ИА REGNUM, о вызове российского дипломата для выражения протеста 1 февраля пресс-служба МИД Норвегии. Перед этим на сайте парламента страны появилась информация о том, что делегация парламентского комитета по международным делам и обороне вынуждена отложить свой визит в Москву, планировавшийся на 2−3 февраля, поскольку двум норвежским парламентариев отказали в предоставлении российской визы.

В посольстве России позднее пояснили, что членам делегации Трине Скай Гранде и Борду Вегару Сульхьеллю закрыт въезд в Россию в качестве ответной меры на присоединение королевства к персональному санкционному списку Евросоюза, а также придание с 1 сентября 2016 года постоянного характера дискриминационному порядку въезда на Шпицберген российских граждан.

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