Украина считает, что США никогда не признают Крым российским
Нью-Йорк, США, 2 февраля 2017, 05:30 — REGNUM Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что США «никогда не признают» Крым российской территорией, передает Associated Press 2 февраля.
По словам Ельченко, в этом его заверила постпред США Никки Хейли, и представитель Украины «абсолютно удовлетворен».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в феврале может нанести официальный визит в США, в ходе которого проведет встречи в Вашингтоне и примет примет участие в дебатах Совета безопасности ООН на тему конфликтов в Европе.
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