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Порошенко может принять участие в дебатах Совета безопасности ООН

Политика
Президент Украины может посетить с официальным визитом США в конце февраля

Киев, 2 февраля 2017, 05:15 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко в феврале может нанести официальный визит США, в ходе которого проведёт встречи в Вашингтоне и примет примет участие в дебатах Совета безопасности ООН на тему конфликтов в Европе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передаёт телеканал «Россия 24».

Украинский постпред подчеркнул, что на данный момент поездка Порошенко прорабатывается, но окончательного решения на этот счёт пока не принято. Дебаты в Совбезе ООН запланированы на 21 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января Пётр Порошенко заявил, что согласовал с президентом США Дональдом Трампом дату своего визита в Вашингтон, отметив, что поездка состоится «сразу после инаугурации» нового главы Белого дома. По словам Порошенко, стороны намерены обсудить «широкий круг вопросов».

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