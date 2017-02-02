Израиль начнет строительство нового поселения на Западном берегу

Иерусалим, Израиль, , 04:54 — REGNUM По решению правительства Израиля, вместо расселенного поселения Амона на Западном берегу появится новое поселение, передает Reuters 2 февраля.

«Как и было обещано поселенцам полтора месяца назад, создан комитет, который будет способствовать строительству нового поселения», — говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, правительство напоминает о разрешении на строительство 2500 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме, о котором было объявлено на прошлой неделе.

«Мы проиграли битву за (поселение) Амона, но мы выигрываем кампанию за землю Израиля», — прокомментировал планы правительства лидер партии «Еврейский дом», министр образования Нафтали Беннет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня военные и полиция принудительно «эвакуировали» поселение Амона на Западном берегу реки Иордан, построенное на частной палестинской земле и признанное незаконным Верховным судом Израиля.

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