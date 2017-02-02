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СМИ: Трамп призвал Мексику остановить «плохих парней», пригрозив войсками

Политика
Associated Press опубликовало фрагмент расшифровки телефонного разговора президентов США и Мексики

Вашингтон, 2 февраля 2017, 04:27 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето призвал мексиканские власти остановить «плохих парней», пригрозив в противном случае привлечь для этих целей американские войска. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полученный от источника фрагмент расшифровку беседы глав государств.

«У вас там куча плохих ребят. Вы не делаете достаточно, чтобы остановить их. Я полагаю, ваши военные боятся. Наши военные — нет, так что я могу направить их туда, чтобы они позаботились об этом», — якобы заявил Дональда Трамп своему мексиканскому коллеге.

Отмечается, что в выдержке из разговора не содержалось ответа Энрике Пенья Ньето. Также не уточняется, кого именно президент США обозначил как «плохих ребят».

Агентство сообщает, что ранее схожий отрывок разговора опубиковали мексиканские СМИ. При этом в МИД Мексики назвали эти публикации фальшивкой, отметив, что беседа двух президентов проходила «в конструктивном тоне». В пресс-службе Белого дома не ответили на запрос.

Как передавало ИА REGNUM, планы нового президента США по строительству стены на границе двух государств, введению пошлин на мексиканские товары, а также переносу американских автомобильных заводов из Мексики в США могут ударить по двум главным источникам дохода Мексики.

Согласно данным, опубликованным Центробанком Мексики, денежные переводы от мигрантов, в основном проживающих в США, за 2016 год увеличились на 8,8% — с $24,78 млрд до $26,97 млрд.

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