Свидетель опознал обвиняемого в нападении на мечеть в Квебеке

«Я думал, что он был просто невежественным человеком»

Квебек, Канада, , 04:21 — REGNUM Прихожанин мечети Квебека Хуссин эль-Мануг заявил, что подозреваемый в нападении на мечеть приходил в Исламский центр за три дня до нападения, передает Reuters 2 февраля.

«Я вспомнил его лицо», — сообщил эль-Мануг журналистам.

По словам эль-Мануга, задержанный полицией Александр Биссоннетт пришел и говорил с ним в мечети. Молодой человек попросил у него денег, а также заявил, что «любит Аллаха и видел фотографии Аллаха». В ответ прихожанин предложил Биссоннетту продожить разговор за пределами мечети, после чего тот ретировался.

«Я думал, что он был просто невежественным человеком», — сказал эль-Мануг.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19 человек. Подозреваемый задержан, им является 27-летний гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

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