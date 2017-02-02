Митинг против коррупции в Румынии закончился столкновениями с полицией

Бухарест, , 04:09 — REGNUM Протестующие в Бухаресте, в основном футбольные фанаты, забросали стражей порядка «фаерами» и вступили с ними в столкновение, передает Reuters 2 февраля.

Численность нападавших составляла не более 300 человек, «ультрас» были разогнаны слезоточивым газом. В результате стычки ранения получили двое хулиганов и двое полицейских.

Отмечается, что столкновения произошли уже после окончания массового митинга, который собрал около 130 тыс. граждан, протестующих против «декриминализации» коррупционных преступлений чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера на протестный митинг в Бухаресте вышло от 130 до 150 тыс человек, в других городах Румынии также прошли массовые акции, суммарное количество участников которых составило около 100 тыс. человек.

Основным требованием демонстрантов была отмена принятого ранее постановления правительства о декриминализации преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тыс. леев ($47,8 тыс.).

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