Рекс Тиллерсон официально вступил в должность госсекретаря США

Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Рекс Тиллерсон принес присягу и официально вступил в должность госсекретаря США. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, разместив на своей странице в Twitter фото с церемонии, которая состоялась в Овальном кабинете.

Нового госсекретаря США привёл к присяге вице-президент Майкл Пенс. На церемонии также присутствовал президент Дональд Трамп.

«Служа этому президенту, я также буду всегда служить американскому народу, во все времена», — приводит агентство Reuters слова Тиллерсона.

Напомним, несколькими часами ранее кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря утвердил Сенат США. «За» проголосовали 53 сенатора, «против» — 42.

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