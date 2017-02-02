«Исламское государство» * атакует восточный Мосул с беспилотников

* «Исламское государство», ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, , 03:42 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают атаки восточного Мосула — для нападения на солдат в освобожденной левобережной части города террористы используют беспилотники, передает Associated Press 2 февраля.

По словам иракских военных, террористы «вполне освоили производство» как «дронов» для разведки, так и атакующих БПЛА, которые они производят из коммерческих беспилотников.

Участившиеся атаки с беспилотников подтверждают также специалисты армии США. По информации военных, мишенями БПЛА террористов становятся и мирные жители.

«Они будут имитировать, что США и западные военные атаковали (мирных жителей — прим. ИА REGNUM ) с беспилотных летательных аппаратов», — считает специалист Центра военно-морского анализа Джонатан Шрёден.

Потери армии Ирака за неделю от атак «дронов» в восточном Мосуле составили три человека убитыми и несколько десятков ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент все районы восточного Мосула контролируются иракской армией, которая ведет операцию по освобождению города от исламистов с 17 октября 2016 года. В районы уже начали возвращаться семьи беженцев.

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