Четверг, 02 Февраля 2017 года
04:39:39 МСК

«Исламское государство» * атакует восточный Мосул с беспилотников

Политика
* «Исламское государство», ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, 2 февраля 2017, 03:42 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают атаки восточного Мосула — для нападения на солдат в освобожденной левобережной части города террористы используют беспилотники, передает Associated Press 2 февраля.

По словам иракских военных, террористы «вполне освоили производство» как «дронов» для разведки, так и атакующих БПЛА, которые они производят из коммерческих беспилотников.

Участившиеся атаки с беспилотников подтверждают также специалисты армии США. По информации военных, мишенями БПЛА террористов становятся и мирные жители.

«Они будут имитировать, что США и западные военные атаковали (мирных жителей — прим. ИА REGNUM ) с беспилотных летательных аппаратов», — считает специалист Центра военно-морского анализа Джонатан Шрёден.

Потери армии Ирака за неделю от атак «дронов» в восточном Мосуле составили три человека убитыми и несколько десятков ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент все районы восточного Мосула контролируются иракской армией, которая ведет операцию по освобождению города от исламистов с 17 октября 2016 года. В районы уже начали возвращаться семьи беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В восточном Мосуле возобновили работу 30 школ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Освобождение Мосула
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Борис МарцинкевичЭлектроэнергетика Сахалина XXI века
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Европа повысила голос на Трампа»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
ещё главное