Режим перемирия в Сирии нарушался трижды в провинциях Латакия и Хама

Соглашения о примирении заключили ещё восемь населённых пунктов Сирии

Москва, , 03:38 — REGNUM В Сирии за сутки 1 февраля зафиксировано три нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается также, что турецкой частью представительства было зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной эти случаи подтверждены не были.

Читайте также: Правительство Германии отказалось передать Турции развединформацию по Сирии

В течение суток к режиму прекращения огня присоединились ещё восемь населённых пунктов: Днин, Гуннос и Джейбрин (провинция Хама), Маараба, Дума, Адра Аль-Уммалия и Адра Аль-Баляд (провинция Дамаск), Зайдаль (провинция Хомс). Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1170.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

Читайте также: Сирийская оппозиция обновила условия своего участия в переговорах

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Читайте также: ООН переносит дату переговоров по Сирии