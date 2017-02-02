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Режим перемирия в Сирии нарушался трижды в провинциях Латакия и Хама

Политика
Соглашения о примирении заключили ещё восемь населённых пунктов Сирии

Москва, 2 февраля 2017, 03:38 — REGNUM  В Сирии за сутки 1 февраля зафиксировано три нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается также, что турецкой частью представительства было зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной эти случаи подтверждены не были.

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В течение суток к режиму прекращения огня присоединились ещё восемь населённых пунктов: Днин, Гуннос и Джейбрин (провинция Хама), Маараба, Дума, Адра Аль-Уммалия и Адра Аль-Баляд (провинция Дамаск), Зайдаль (провинция Хомс). Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1170.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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