Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом

Берлин, , 03:20 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил о планируемом визите в США для встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и «примирения» с командой президента Дональда Трампа, передает Reuters 2 февраля.

Габриэль заявил, что он надеется на «хороший, открытый и дружественный» диалог с Тиллерсоном, а также хотел бы «скоординировать» взгляды Германии и Соединенных Штатов по ключевым вопросам внешней политики.

«Мир не будет ждать нас, — сообщил Габриэль. — Есть актуальные вопросы глобальной повестки дня, в которых Германия и Америка, а также Европа и Америка, должны тесно координировать действия».

Глава МИД Германии отметил, что «дружба между двумя странами — это гораздо больше, чем сотрудничество между правительствами», но он также хотел бы способствовать «хорошим и доверительным отношениям между этими правительствами».

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