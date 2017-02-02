В Конгресс США внесён законопроект о новых санкциях против Ирана

Вашингтон, , 02:57 — REGNUM В Палату представителей США внесён законопроект о новых санкциях в отношении Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте одного и авторов документа — конгрессмена от штата Иллинойс Питера Роскэма.

Как указывается в пресс-релизе, законопроект был подготовлен четырьмя членами Палаты представителей от Республиканской партии.

Документом предусматривается как расширение уже действующих санкций против Тегерана, так и новые меры, в том числе в отношении Корпуса стражей исламской революции и авиакомпании Mahan Air, которая, как утверждается, «помогает КСИР в распространении терроризма».

Кроме этого, в санкционный список Министерства финансов США предлагается включить структуры, более 25% в которых принадлежит Корпусу стражей исламской революции.

Напомним, 29 января иранские военные провели испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета была запущена в районе города Семнан на севере страны и пролетела 1014 километров.

1 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Вашингтон направил Тегерану «официальное предупреждение» в связи с «дестабилизирующей деятельностью» в регионе.

Флинн подчеркнул, что запуск баллистической ракеты Ираном нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, которая запрещает Исламской Республике проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

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