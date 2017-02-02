В Конго скончался лидер оппозиции Этьен Тшискеди

Киншаса, , 02:47 — REGNUM В Конго в возрасте 84 лет скончался лидер оппозиции Этьен Тшискеди, передает Associated Press 2 февраля.

Сообщается, что смерть Тшискеди наступила «по естественным причинам» — в результате обострения диабета и в следствие преклонного возраста.

Этьен Тшискеди сформировал свою первую оппозиционную партию «Союз за демократию и социальный прогресс» еще в 1982 году, для борьбы с диктатором Мобуту Сесе Секо. В новом тысячелетии Тшискеди «воевал» сначала с Лораном Кабилой, потом с его сыном, действующим президентом Джозефом Кабилой.

Последним крупным достижением Тшискеди можно назвать успешные переговоры о назначении долгожданных выборов — голосование должно было состояться еще в ноябре 2015 года, однако все время откладывалось «по техническим причинам».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2016 года президент Конго Джозеф Кабила подписал соглашение об уходе в отставку после выборов, которые должны быть проведены до конца 2017 года, а также отказался менять конституцию страны. не позволяющую действующему лидеру баллотироваться на третий срок.

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