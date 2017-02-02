Сирийская армия за сутки освободила от ИГ восемь населённых пунктов

С начала года под контроль правительства Сирии перешло более 913 квадратных километров территории

Москва, , 02:36 — REGNUM Сирийские правительственные войсками за сутки 1 февраля освободили от вооруженных формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восемь населённых пунктов в провинциях Алеппо и Хомс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В провинции Алеппо освобождено шесть населенных пунктов — Биджан, Тель-Биджания, Сарда, Эль-Клеа, Хирбет-эт-Туба, Ксир. В провинции Хомс освобождено два населенных пункта — Мурхатан, Тудмория», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности под контроль правительственных сил за сутки перешло 36,7 квадратных километров территории.

По данным Минобороны России, всего за период с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками было освобождено 29 населённых пунктов общей территорией 913,1 квадратных километров.