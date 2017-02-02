Жители Финляндии с гражданством РФ не смогут работать в пограничной службе

Правительство решает, как ограничить права лиц с двойным гражданством, чтобы обеспечить безопасность Финляндии

Хельсинки, , 02:31 — REGNUM МВД Финляндии разработает поправки в закон, которые бы ограничили право лиц с двойным российско-финляндским гражданством занимать военные должности в Пограничной службе. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Согласно заявлению погранслужбы, поправки готовятся с весны 2016 года, они являются частью проекта МВД, направленного на борьбу с гибридными угрозами.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные поправки готовит и министерство обороны. Так, с изменением законодательства лица с двойным гражданством не смогут занимать военные должности в оборонительных силах страны. Известно, что премьер-министр Юха Сипиля поручил полностью пересмотреть положение о двойном гражданстве, главная цель реформы — повышение национальной безопасности.

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