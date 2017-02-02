Глава МИД Британии назвал историческим результат голосования по Brexit

Нижняя палата парламента Великобритании приняла во втором чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза

Лондон, , 02:21 — REGNUM Голосование по законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, состоявшееся в Палате общин, показало внушительный результат, который позволит переговорам по Brexit продолжаться, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«Историческое голосование в парламенте сегодня. Внушительное большинство, которое позволит наши переговорам по Brexit продвигаться вперёд. История свершилась», — написал Борис Джонсон в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, по итогам дебатов в нижней палате британского парламента 1 февраля законопроект о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС был принят во втором чтении. За документ проголосовали проголосовали 498 парламентариев, против — 114.

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