Франсуа Фийона могут снять с предвыборной гонки

Сам Фийон заявляет, что «готов бороться до конца»

Париж, , 02:19 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявляет, что «готов бороться до конца», однако некоторые из его однопартийцев уже готовы рассмотреть «альтернативных кандидатов», передает Reuters 2 февраля.

Так, консервативный парламентарий Жорж Фенек считает, что «информационная война» уже проиграна.

«Мы теперь как оркестр на Титанике, — считает Фенек. — Единственной линией обороны могли стать факты, а не указание на тех, кто начал скандал».

Ранее Фийон обвинил в информационной кампании против него действующее правительство — по его словам, левые «готовят институциональный переворот», и использовали властные возможности против основного кандидата.

Тем не менее, убедительных для общества опровержений «фиктивного трудоустройства» жены Фийона, которое стало причиной «информационной войны», кандидатом предъявлено не было — рейтинг кандидата от правых и центристов упал до 20%, по опросам он отстает от лидера правой партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен и бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

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