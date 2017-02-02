«Здесь все в руинах» — Эксперты ООН проводят инспекцию Алеппо

Алеппо, Сирия, , 01:54 — REGNUM Эксперты Организации Объединенных Наций, в том числе глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Филиппо Гранди, провели первую инспекцию сирийского Алеппо, передает Associated Press 2 февраля.

По словам главы УКГВ ООН, который является первым органом международной организации, допущенным в Алеппо после освобождения от террористов, ущерб города от войны оказался «намного больше», чем он рассчитывал увидеть.

«Здесь все в руинах, — сообщил Гранди журналистам. — Вы едете мили и мили, и вы видите разрушенные жилые дома, разрушенные школы, разрушенные больницы».

Также известно, что Гранди обратился с критикой «антииммиграционной политики» президента США Дональда Трампа — по словам представителя ООН, за 120 дней, на которые введен запрет приема беженцев в США, убежище в Соединенных Штатах могли получить около 20 тыс. беженцев с Ближнего Востока, в том числе и из Алеппо.

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