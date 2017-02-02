Меркель рассчитывает победить на выборах за счёт войны на Украине?

Москва, , 03:41 — REGNUM Война на Украине поможет канцлеру Германии Ангеле Меркель победить на предстоящих выборах. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя резкое обострение ситуации на линии соприкосновения украинских войск и вооружённых сил ДНР и ЛНР.

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«Пока ещё действует старый сценарий столкнуть Россию и Украину, Россия побеждает, на стороне Украины выступает Германия. По сценарию была заложена война летом 2016 года, но они отложили — слишком активна была Сирия, — обозначил Владимир Жириновский. — Сейчас Сирия затихла, давайте-ка мы устроим настоящую бойню летом 2017 года, это поможет Меркель победить на выборах как канцлер страны, которая что-то там помогла сделать на Украине. Чудовищно. Продажные люди в Киеве идут по этому сценарию. Получается, Украина как подстилка».

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. Только за 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооружённых сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.

Президент Украины Пётр Порошенко 30 января прервал свой визит в ФРГ, объяснив это обстрелом Авдеевки со стороны российских боевиков.