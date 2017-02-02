Пушков о скандале с Норвегией: пора отказаться от взаимных санкций
Москва, 2 февраля 2017, 01:45 — REGNUM «Вывод, который должна сделать Норвегия из скандала: пора отказаться от ограничений на взаимной основе», — написал в своем микроблоге председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя запрет въезда в РФ двух норвежских парламентариев.
Сенатор также напомнил, что российская сторона еще весной 2016 года предлагала ЕС (и странам, поддержавшим санкции Евросоюза) отказаться от взаимных ограничений.
Напомним, накануне, 1 февраля, двум членам делегации норвежских парламентариев — Трине Скай Гранде и Борду Вегару Сульхьеллю — было отказано в выдаче российской визы. В этот же день в МИД королевства был вызван посол России. Как объяснили инцидент в российском дипведомстве, норвежские политики попали в так называемый «стоп-лист», который был составлен как ответная мера на ограничения, введенные Евросоюзом и Норвегией в отношении России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация членов комитета по международным делам и обороне должна была прибыть в Москву 2−3 февраля для встречи с российскими коллегами. Визит планировался как ответный: в июне 2016 года делегация комитета по международным делам Совета Федерации во главе с председателем Константином Косачевым посетила Осло.
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