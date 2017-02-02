Израильское поселение Амона на Западном берегу «эвакуировано»

В «эвакуации» поселения, в котором проживало 250 человек, участвовали 3000 солдат и стражей порядка

Иерусалим, Израиль, , 01:38 — REGNUM Полиция и войска Израиля вытеснили протестующих жителей незаконного поселения Амона на Западном берегу реки Иордан, передает Associated Press 2 февраля.

Сообщается, что в «эвакуации» поселения, в котором проживало 250 человек, участвовали 3000 солдат и стражей порядка — к жителям Амона добавились жители других поселений, общее число протестующих составило 1500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре прошлого года Верховный суд Израиля отклонил просьбу правительства о приостановке сноса еврейского поселения Амона на Западном берегу реки Иордан, ранее признанного незаконным — поселение не просто находится на палестинской территории, но возведено без разрешения на частной земле.

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Однако стоит отметить, что в отношении большинства еврейских поселений в Палестине правительство Израиля поступает более лояльно — в особенности после инаугурации президента США Дональда Трампа, который, в отличие от его предшественника Барака Обамы, считается «другом Израиля».

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Так, вчера правительство Израиля, несмотря на запрет резолюции ООН, объявило о планах по строительству 3000 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. На прошлой неделе правительство также одобрило строительство 2500 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

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