Четверг, 02 Февраля 2017 года
02:52:39 МСК

ООН призывает Трампа отменить «дискриминационный» указ о беженцах

Политика
С критикой Трампа выступили Управление ООН по правам человека и Управление по координации гуманитарных вопросов ООН

Нью-Йорк, США, 2 февраля 2017, 01:19 — REGNUM  Управление Организации Объединенных Наций по правам человека выступило с заявлением, призывающим Дональда Трампа отменить жесткие атииммиграционные меры, введенные указом «О защите страны от въезда иностранных террористов», передает Associated Press 2 февраля.

Эксперты ООН пришли к выводу, что указ Трампа имеет «явно дискриминационный характер» и нарушает международные обязательства Соединенных Штатов в области прав человека.

Также с критикой запрета на прием беженцев и мигрантов в США выступил глава Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Филиппо Гранди, который находится в Алеппо.

«Беженцы есть не только здесь, в Алеппо, — говорится в видеообращении Гранди. — Есть беженцы из Сомали, беженцы из Йемена, беженцы из Ирака. Все они бегут от разрушения… Как мы можем вернуть их обратно? Как мы можем не рассмотреть вопрос о предоставлении им защиты?»

По словам Гранди, за 120 дней, на которые Трамп ввел запрет, убежище в США могли получить около 20 тыс. беженцев с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев и введен запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Ватикан выступил с критикой указа Трампа по беженцам

Читайте развитие сюжета: «Здесь все в руинах» — Эксперты ООН проводят инспекцию Алеппо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Борис МарцинкевичЭлектроэнергетика Сахалина XXI века
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
ещё главное