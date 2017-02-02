ООН призывает Трампа отменить «дискриминационный» указ о беженцах

С критикой Трампа выступили Управление ООН по правам человека и Управление по координации гуманитарных вопросов ООН

Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Управление Организации Объединенных Наций по правам человека выступило с заявлением, призывающим Дональда Трампа отменить жесткие атииммиграционные меры, введенные указом «О защите страны от въезда иностранных террористов», передает Associated Press 2 февраля.

Эксперты ООН пришли к выводу, что указ Трампа имеет «явно дискриминационный характер» и нарушает международные обязательства Соединенных Штатов в области прав человека.

Также с критикой запрета на прием беженцев и мигрантов в США выступил глава Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Филиппо Гранди, который находится в Алеппо.

«Беженцы есть не только здесь, в Алеппо, — говорится в видеообращении Гранди. — Есть беженцы из Сомали, беженцы из Йемена, беженцы из Ирака. Все они бегут от разрушения… Как мы можем вернуть их обратно? Как мы можем не рассмотреть вопрос о предоставлении им защиты?»

По словам Гранди, за 120 дней, на которые Трамп ввел запрет, убежище в США могли получить около 20 тыс. беженцев с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев и введен запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

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