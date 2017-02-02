В США отменили введённые указом Трампа ограничения для владельцев грин-карт

Запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран не будет распространятся на обладателей вида на жительство

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Белый дом США сообщил о выпущенных дополнениях к указу президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики, касающихся владельцев грин-карт, передаёт агентство Reuters.

В соответствии с изменёнными правилами, владельцам грин-карт не потребуется специальных документов для въезда на территорию США. «Если человек официально является постоянным жителем, дополнительный документ не нужен», — сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января Дональд Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну, который призван предотвратить проникновение в США террористов из других стран.

Решением президента США также была приостановлена на 120 дней программа приёма сирийских беженцев и как минимум на месяц приостановлена выдача американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе для владельцев грин-карт.