Ватикан выступил с критикой указа Трампа по беженцам

«Тот, кто строит стены, а не мосты — не христианин»

Ватикан, , 00:22 — REGNUM Высокопоставленный служащий Ватикана, архиепископ Анжело Бецциу выступил на страницах газеты католической столицы мира L'Osservatore Romano с критикой антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа, передает Asociated Press 2 февраля.

«Конечно, у нас есть опасения, — сообщает Бециу. — Потому что мы посланники другой культуры, но способны к интеграции тех, кто прибывает в наше общество и нашу культуру».

Газета также напомнила читателям позицию папы Франциска — «тот, кто строит стены, а не мосты — не христианин».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев и введен запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

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