Сирийская оппозиция обновила условия своего участия в переговорах
Свое участие в переговорах оппозиция обусловила итогом этой встречи
Дамаск, 1 февраля 2017, 23:57 — REGNUM Сирийская вооруженная оппозиция объявила, что не будет участвовать в переговорах, если в их итоге власть полностью не перейдет в руки временного правительства, сообщается на странице оппозиции в Twitter.
«Никакое приглашение на переговоры не может быть принято, если их результатом не будет полный переход власти временному правительству», — указано в заявлении.
Иными словами, сирийская оппозиция согласна участвовать не в выработке совместного соглашения, а только в оформлении согласия другой стороны с ее требованиями.
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