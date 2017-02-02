Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Голосование по кандидатуре Тиллерсона состоялось сегодня, 1 февраля, сообщает Reuters.

Как и ожидалось, демократические сенаторы голосовали против кандидатуры Тиллерсона. Но у Демократической партии всего 48 мест в сенате Конгресса США, а для блокировки кандидатуры Тиллерсона нужно как минимум 60 голосов.

Демократы ставят Тиллерсону в претензию отсутствие дипломатического опыта, а также то, что он якобы тесно связан с Россией. Тиллерсон, который в прошлом руководил крупной нефтяной компанией ExxonMobil, действительно часто бывал в России, и даже получил из рук президента Российской Федерации орден Дружбы.

Тем не менее президент США Дональд Трамп сделал ставку на Тиллерсона, его управленческий опыт и умение вести двусторонние переговоры.

Ранее сообщалось, что первым делом Тиллерсона на посту государственного секретаря станет организация встречи Трампа с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не будут откладывать в долгий ящик организацию российско-американской встречи на высшем уровне и займутся этим как можно скорее.