Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Вашингтон, 1 февраля 2017, 23:55 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Голосование по кандидатуре Тиллерсона состоялось сегодня, 1 февраля, сообщает Reuters.
Как и ожидалось, демократические сенаторы голосовали против кандидатуры Тиллерсона. Но у Демократической партии всего 48 мест в сенате Конгресса США, а для блокировки кандидатуры Тиллерсона нужно как минимум 60 голосов.
Демократы ставят Тиллерсону в претензию отсутствие дипломатического опыта, а также то, что он якобы тесно связан с Россией. Тиллерсон, который в прошлом руководил крупной нефтяной компанией ExxonMobil, действительно часто бывал в России, и даже получил из рук президента Российской Федерации орден Дружбы.
Тем не менее президент США Дональд Трамп сделал ставку на Тиллерсона, его управленческий опыт и умение вести двусторонние переговоры.
Ранее сообщалось, что первым делом Тиллерсона на посту государственного секретаря станет организация встречи Трампа с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не будут откладывать в долгий ящик организацию российско-американской встречи на высшем уровне и займутся этим как можно скорее.
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