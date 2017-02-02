Законопроект о Brexit принят британским парламентом во втором чтении

Лондон, , 23:11 — REGNUM Парламент Великобритании одобрил во втором чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского Союза. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает AFP.

Напомним, Верховный суд Великобритании вынес решение о том, что правительство не может заявить о начале процедуры выхода королевства из Евросоюза на основании результатов прошедшего референдума. Чтобы начать процедуру выхода королевства из Европейского Союза нужен соответствующий законопроект, одобренный парламентом. Британское правительство составило такой законопроект и теперь намерено провести его через парламент.

26 января законопроект о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза был внесен на рассмотрение британского парламента. Теперь Палата общин одобрила его во втором чтении. Слушания по рассмотрению поправок к законопроекту пройдут с 6 по 8 февраля. Затем состоится голосование в третьем чтении, после чего законопроект отправится на рассмотрение Палаты лордов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на 9 марта 2017 года дату начала формальной процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Британский кабинет министров всеми силами старается провести через парламент законопроект о выходе из Евросоюза к 7 марта. Это нужно для того чтобы премьер-министр Тереза Мэй могла начать формальную процедуру выхода во время саммита стран Евросоюза, который пройдет 9−10 марта.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня минувшего года. Тогдашнее правительство Дэвида Кэмерона делало ставку на то, что большинство подданных Её Величества проголосуют против выхода Великобритании из ЕС, но вышло с точностью наоборот. Кэмерон был вынужден уйти в отставку.

Новое правительство во главе с Терезой Мэй готовит королевство к выходу из Евросоюзу. По самым оптимистичным прогнозам в результате выхода Великобритании из ЕС ВВП королевства может упасть на 9,5%.

Есть и другие сложности. Дело в том, что за выход из ЕС в основном голосовали англичане, а вот шотландцы и ирландцы напротив голосовали за сохранение членства Соединенного королевства в наднациональном объединении. В связи с таким раскладом голосов, власти Шотландии вновь намерены поставить вопрос о независимости страны от Великобритании.