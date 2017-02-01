США направили Ирану официальное предупреждение в связи с запуском ракеты

Вашингтон, , 22:57 — REGNUM США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с «дестабилизирующей деятельностью» Исламской Республики, осуществившей испытательный пуск баллистической ракеты, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, сообщает 1 февраля Reuters.

«Сегодня мы направили Ирану официальное предупреждение», — заявил Флинн.

Флинн добавил, что запуск баллистической ракеты нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой Иран не может производить пуск баллистических ракет, способных нести ядерное боезаряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 1 тыс. 14 километров и взорвалась.

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