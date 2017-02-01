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В штабе Алексея Навального в СПб произошел очередной раскол

Политика
«В этом цирке участвовать не буду», заявил один из активистов Навального

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 22:56 — REGNUM  Подготовка к проведению кампании Алексея Навального по выдвижению в президенты вновь выявила конфликт между руководством его незарегистрированной партии и ее рядовыми членами. Изгнание из штаба Навального его бывшего сторонника Федора Грудина и других волонтеров рассорило питерскую оппозицию.

О внутренней кухне питерского отделения «Партии прогресса» подробно рассказал петербургский журналист Павел Смоляк в своем телеграм-канале. Из него стало известно о том, что главой местного штаба Навального была назначена малоизвестная Полина Костылева.

Павел Смоляк приводит «резюме» новой начальницы питерского штаба, с комментируя ее достижения на политическом поприще. Помимо прочего, Полина Костылева в 2015 году работала координатором марша «Весна», наблюдателем избирательной кампании от «РПР-Парнас» в Костроме в 2015 году, в том же году принимала участие в протестных акциях дальнобойщиков, и с 2014 года является участником «судебных процессов по защите прав избирателей в различных инстанциях».

Ранее о начале работы питерского штаба сообщил ближайший соратник Навального Леонид Волков в своем Твиттере.

Как утверждает Павел Смоляк, Полина Костылева стала руководителем петербургского отделения «Партии прогресса», потому что ни один другой его член попросту не захотел занимать руководящую позицию в «несуществующей партии».

Также автор утверждает, что рядовые сторонники Навального называют Полину Костылеву за глаза «вздорной бабой», поэтому с ней останутся работать только «люди без образования, но лояльные».

Новоиспеченная начальница штаба уже отказалась сотрудничать с рядом волонтеров, показавших свои способности на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму.

«В питерском штабе Навального, который толком не создан, уже произошел конфликт. Не все волонтеры оказались одинаково полезными. Например, запретили в штабе Федора Грудина, который на последних выборах в Законодательное собрание показал рекорд по сбору подписей. Напомню, Навальному для регистрации надо собрать несколько тысяч подписей. Федя даже состоял в партии Навального, но из-за какого-то внутреннего конфликта вышел, и, как сегодня выяснилось, тоже попал в ряды «предателей». Я, как Гарри Каспаров, в шоке. Думал, что выборы Навального — это широкая коалиция, вот нет, это междусобойчик, хуже, чем Пелевина и ММК.»

Упоминаемый Павлом Смоляком Федор Грудин — известный в петербургской среде политический активист, которого вынудили покинуть «Партию прогресса» за поддержку крымского референдума и народных республик Донбасса. Теперь, несмотря на поддержку Грудина в оппозиционной среде Санкт-Петербурга, ему и ряду других волонтеров отказано в разрешении работать на кампании Навального. Как утверждает Полина Костылева, из-за сотрудничества с нелояльными волонтерами у нее «будут проблемы».

Несмотря на призывы Алексея Навального к объединению оппозиции вокруг его кандидатуры, различия в политических взглядах по-прежнему становятся причиной для размолвок среди его сторонников. Причиной для недопуска к планируемой кампании называется и сотрудничество с «Парнасом», хотя именно эта партия позволила выставить «Партии прогресса» своих кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей.

В ответ на просьбу СМИ прокомментировать происходящее в петербургском штабе Навального, Федор Грудин ответил: «В этом цирке участвовать не буду».

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