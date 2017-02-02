Правозащитники из «Яблока» признают свободу слова только для себя?

Москва, , 10:44 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска партии «Яблоко» и ее членов: — правозащитников Андрея Бабушкина, Николая Кавказского, Льва Шлосберга, Игоря (Егора) Решетова о защите чести и достоинства к адвокату Александру Зорину — кандидату от партии «Гражданская сила» на выборах в Государственную Думу России в 2016 году.

29 августа 2016 года, в ходе политических дебатов на канале «Россия — 1», Александр Зорин заявил, что педофильскому лобби не место в Государственной Думе Российской Федерации. В своем выступлении, он, в частности, отметил, что член Президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин внес в ГосДуму законопроект об освобождении педофилов из тюрем. И только благодаря тому, что был внесен альтернативный законопроект, по мнению Зорина, удалось избежать массового выхода педофилов на свободу. В упомянутой телепередаче были приведены факты, касающиеся публичной жизни, и других правозащитников из списка «Яблока» в ГосДуму.

В своём заявлении в суд истцы просили признать, что они не являются извращенцами и педофилами, не составляют педофильское лобби. И потребовали от Александра Зорина публичных извинений в эфире телеканала «Россия — 1». А также, взыскания с него четырех миллионов семи тысяч двухсот рублей за, якобы, имевшее место распространение сведений, порочащих их честь и достоинство во время упомянутой телепередачи.

В частности, обратившиеся с иском посчитали, что информация, полученная из открытых источников законным путём и озвученная в ходе дебатов, наносит вред их деловой репутации. Однако, суд, изучив все материалы, пришел к выводу, что никаких нарушений допущено не было, ответчик не распространял сведений, которые ему приписывают истцы, действовал в рамках политической дискуссии не превышая ее пределов.

«Наша сторона полностью удовлетворена решением суда. Считаем его абсолютно справедливым. Понимаете, истцы пытались доказать то, чего реально не было. Представьте, вы говорите: кажется, дождь собирается, и он действительно начинается. А после этого, вас начинают обвинять в том, что дождь на улице пошел из-за вас» — заявил корреспонденту ИА REGNUM Александр Зорин.

Информация, озвученная Зориным во время телепрограммы, носила не утвердительный, а вопросительный характер. Однако. истцы не воспользовались имеющейся возможностью вступить с оппонентом в дискуссию во время прямого эфира с целью уточнения распространяемых им субъективно-оценочных суждений и их последующего опровержения.

Отметим, что в суд истцы обратились только спустя два месяца после выхода телепрограммы в эфир. По мнению Александра Зорина, это свидетельствует о политическом подтексте иска: «Шла жаркая дискуссия. «Яблоко» провалилось — в Думу так и не попало. Затраченные на кампанию деньги надо как-то возвращать. Думаю, судиться они будут не только со мной. Но повторю ещё раз — для иска изначально не было оснований. Я — профессиональный юрист. Уважаю закон, неприкосновенность частной жизни. Знаю, как важна деловая репутация. Поэтому никаких нарушений с моей стороны допущено не было, что и подтвердил суд своим решением».

Неужели правозащитники из партии «Яблоко» признают свободу слова только для себя?