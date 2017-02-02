Четверг, 02 Февраля 2017 года
11:18:09 МСК

Правозащитники из «Яблока» признают свободу слова только для себя?

Политика
Суд отказал в удовлетворении иска партии «Яблока» о защите чести, достоинства и деловой репутации за высказывание на политических дебатах

Москва, 2 февраля 2017, 10:44 — REGNUM  Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска партии «Яблоко» и ее членов: — правозащитников Андрея Бабушкина, Николая Кавказского, Льва Шлосберга, Игоря (Егора) Решетова о защите чести и достоинства к адвокату Александру Зорину — кандидату от партии «Гражданская сила» на выборах в Государственную Думу России в 2016 году.

29 августа 2016 года, в ходе политических дебатов на канале «Россия — 1», Александр Зорин заявил, что педофильскому лобби не место в Государственной Думе Российской Федерации. В своем выступлении, он, в частности, отметил, что член Президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин внес в ГосДуму законопроект об освобождении педофилов из тюрем. И только благодаря тому, что был внесен альтернативный законопроект, по мнению Зорина, удалось избежать массового выхода педофилов на свободу. В упомянутой телепередаче были приведены факты, касающиеся публичной жизни, и других правозащитников из списка «Яблока» в ГосДуму.

В своём заявлении в суд истцы просили признать, что они не являются извращенцами и педофилами, не составляют педофильское лобби. И потребовали от Александра Зорина публичных извинений в эфире телеканала «Россия — 1». А также, взыскания с него четырех миллионов семи тысяч двухсот рублей за, якобы, имевшее место распространение сведений, порочащих их честь и достоинство во время упомянутой телепередачи.

В частности, обратившиеся с иском посчитали, что информация, полученная из открытых источников законным путём и озвученная в ходе дебатов, наносит вред их деловой репутации. Однако, суд, изучив все материалы, пришел к выводу, что никаких нарушений допущено не было, ответчик не распространял сведений, которые ему приписывают истцы, действовал в рамках политической дискуссии не превышая ее пределов.

«Наша сторона полностью удовлетворена решением суда. Считаем его абсолютно справедливым. Понимаете, истцы пытались доказать то, чего реально не было. Представьте, вы говорите: кажется, дождь собирается, и он действительно начинается. А после этого, вас начинают обвинять в том, что дождь на улице пошел из-за вас» — заявил корреспонденту ИА REGNUM Александр Зорин.

Информация, озвученная Зориным во время телепрограммы, носила не утвердительный, а вопросительный характер. Однако. истцы не воспользовались имеющейся возможностью вступить с оппонентом в дискуссию во время прямого эфира с целью уточнения распространяемых им субъективно-оценочных суждений и их последующего опровержения.

Отметим, что в суд истцы обратились только спустя два месяца после выхода телепрограммы в эфир. По мнению Александра Зорина, это свидетельствует о политическом подтексте иска: «Шла жаркая дискуссия. «Яблоко» провалилось — в Думу так и не попало. Затраченные на кампанию деньги надо как-то возвращать. Думаю, судиться они будут не только со мной. Но повторю ещё раз — для иска изначально не было оснований. Я — профессиональный юрист. Уважаю закон, неприкосновенность частной жизни. Знаю, как важна деловая репутация. Поэтому никаких нарушений с моей стороны допущено не было, что и подтвердил суд своим решением».

Неужели правозащитники из партии «Яблоко» признают свободу слова только для себя?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Государственную Думу РФ Y11 созыва
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
02.02.17
Экс-глава ЦРУ разоблачает «коварную» Россию
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
02.02.17
В допинг-пробе «Б» Поветкина обнаружен запрещённый остарин
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
02.02.17
Карина Саввина«Вы нам тут майдан устроите»: в Петербурге запретили встречи с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко желает «отменить» санкции против РФ «больше всех»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
ещё главное