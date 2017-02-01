Греция: Самолеты Турции 138 раз нарушили воздушное пространство

Одной из причин частых споров между двумя государствами является отсутствие точной границы в Эгейском море

Афины , , 22:37 — REGNUM Власти Греции заявили, что зафиксировали необычайно высокое количество случаев нарушения воздушного пространства страны со стороны ВВС Турции, сообщает 1 февраля Reuters.

В центральной и южной части Эгейского моря военные самолеты Турции 138 раз нарушили воздушное пространство Греции, говорится в заявлении министерства обороны Греции.

Министр обороны Греции Панос Камменос назвал действия турецких летчиков «ковбойскими выходками».

«Мы хотим мира, мы не ищем драки или неприятностей в Эгейском море, но любой самолет-нарушитель будет перехвачен», — сказал Камменос.

Напомним, отношения между Турцией и Грецией, союзниками по НАТО, несмотря на некоторые улучшения в последние годы, остаются напряженными. Одной из причин частых споров между двумя государствами является отсутствие точной границы в Эгейском море.

Власти Греции контролируют почти все острова в Эгейском море. Спорным является остров Имиа, который в Турции получил название Кардак.

«Греция пытается воспользоваться островом Кардак и другими скалистыми районами. Мы не позволим Греции получить к ним доступ», — заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

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