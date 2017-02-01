Сводка боев в Донбассе: ДНР грозит бойцам ВСУ устроить «Авдеевский котел»

Киев, , 22:34 — REGNUM В Донбассе наблюдается резкое обострение военной обстановки. Наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой (Донецкое направление, под контролем ВСУ) и в районе села Широкино (Мариупольское направление, под контролем ВСУ). Данную информацию 1 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, спикер Министерства обороны Украины по делам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM .

Так, по словам Басурина, обстановка в ДНР продолжает обостряться, позиции ВС ДНР обстреливаются из артиллерии калибров 152 и 122 мм, РСЗО «Град», танков, минометов 120 и 82 мм, БМП, а также стрелкового оружия различных типов.

«Обстрелам ВСУ подверглись 36 населенных пунктов. Более всего от огня украинских силовиков пострадали города: Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Докучаевск. В результате обстрелов бойцов ВСУ за сутки зафиксировано более 50 разрушений в населенных пунктах Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Ленинское, Коминтерново, Александровка, Зайцево. Сегодня от огня ВСУ погибли двое мирных жителей, а пятеро с различными ранениями доставлены в госпитали», — сказал Басурин.

Он заверил, что ВС ДНР отбили все атаки бойцов ВСУ. «Всего за прошедшие сутки противник предпринял шесть атак. Из них две в районе Коминтерново и четыре — в районе Авдеевки. Все атаки ВСУ были отбиты. Наши подразделения находятся на своих позициях, ситуация полностью под контролем. По информации от источника из штаба ОТГ «Донецк» ВСУ, за вчерашние сутки противник потерял только убитыми 93 военнослужащих. Исчисление раненых идет на сотни. В докладах оперативного командования штаба фигурируют цифры — более 300 военнослужащих ВСУ ранеными, но мне кажется, что это весьма заниженный показатель», — добавил Басурин.

Он также уточнил, что украинская сторона в срочном порядке эвакуирует гражданских больных из городских больниц Авдеевки, Константиновки и Селидово для размещения раненых военнослужащих. «По периметру больниц выставлена вооруженная охрана. Санитарные части ВСУ не справляются с эвакуацией покалеченных бойцов. В целях сокрытия данных о больших потерях в подразделениях ВСУ эвакуация раненых и убитых военнослужащих в гражданские медицинские учреждения проводится на гражданских автомобилях волонтерских организаций. Также отмечено перемещение муниципальных автомобилей скорой помощи вблизи линии соприкосновения», — пояснил Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе Краматорска (48 км до линии соприкосновения) обнаружены два ракетных тактических комплекса «Точка-У», которым, по нашей информации, украинским командованием поставлена задача быть в готовности применить шесть ракет по территории республики. Зафиксировано местонахождение четырех 122-мм САУ «Гвоздика» в селе Скучном (15 км до линии соприкосновения). Обнаружено до 250 человек польской ЧВК и до 80 человек личного состава ВСУ, два РСЗО «Град» в 17 км от линии соприкосновения в Галициновке. Шесть танков размещены в районе Константиновки. В Авдеевку (5 км до линии соприкосновения) прибыло до 40 единиц САУ. Бронетехника и остатки личного состава 72 бригады выдвигаются к линии соприкосновения войск. Также фиксируется сосредоточение резервов из состава 25 овдбр в районе Авдеевки. Отрядам националистов из ДУК «Правый сектор» отдана устная команда выступить в качестве заградительных отрядов за подразделениями ВСУ. В районе Широкино подразделения одного из батальонов 36 обр МП приведены в повышенную степень боевой готовности», — рассказал Басурин.

При этом разведкой ВС ДНР установлен факт получения командиром 72 бригады ВСУ Соколовым приказа украинского руководства на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии. Басурин пообещал устроить «Авдеевский котел», если ВСУ не прекратят наступление. «Ответственно заявляю, что мы ни пяди, ни сантиметра своей земли, политой кровью наших товарищей, противнику не отдадим! И если украинские поползновения на нашу территорию немедленно не прекратятся, то в этом случае без «Авдеевского котла» не обойдется. При этом вся ответственность за гибель военнослужащих и граждан Украины ляжет исключительно на украинский режим, отдавший приказ войскам на активизацию наступательных действий, переходящих в прямую агрессию», — считает Басурин.

Сотрудник НМ ДНР проинформировал, что СБУ поставлена задача создать панику в Авдеевке для увеличения потоков гражданского населения в черте города. «Администрациями городов Константиновки и Авдеевки объявлено чрезвычайное положение. Выделенные властями 80 автобусов, якобы для эвакуации населения из дачных поселков в районе Авдеевки, планируют использовать в качестве живых щитов, принудительно вывозя мирных жителей на городском транспорте в зону обстрелов», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за прошедшие сутки на Донетчине в результате ведения боевых действий было разрушено и/или повреждено более 40 домов и других объектов инфраструктуры. «В Киевском районе Донецка — более 15 разрушений и повреждена одна котельная; в Куйбышевском районе Донецка — более пяти домов и одна котельная получили повреждения; в Кировском район Макеевки получили повреждения два дома, детский сад №29, стоматологическая поликлиника по ул. Папанина. В Червоногвардейском районе Макеевки повреждения получили 10 домостроений, из них три дома разрушены полностью; в Новоазовском районе шесть населенных пунктов остались без света (Коминтерново, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Саханка); в пос. Гольмовский повреждена котельная; пос. Ленинское — два дома частично разрушены (ул. Гагарина, 43, 45); в пос. Коминтерново поврежден газопровод. Также различного рода повреждения получили дома и домостроения в Ясиноватой, Александровке и Зайцево», — подытожил Басурин.

В то же время спикер НМ ЛНР Марочко отметил, что украинские силовики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищут бреши на линии соприкосновения для переброски в ЛНР диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Установлено, что в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское отмечено применение БПЛА. Разведка ведется с целью выявления брешей в нашей обороне для перехода ДРГ в «серую зону» и на территорию ЛНР для минирования близлежащих районов», — считает Марочко.

При этом на Луганщине подразделения ВСУ стянули к линии соприкосновения две минометные батареи, тяжелую бронетехнику и порядка 200 военнослужащих. «ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, тем самым наращивая потенциал своих подразделений в зоне так называемой «АТО. В районе населенного пункта Трехизбенка на расстоянии 3 км от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух минометных батарей (12 шт. 120-мм минометов) из состава 93 бригады ВСУ. В н.п. Ольховое прибыло большое количество бронетехники ВСУ, среди которой отмечены танки Т-64, БТР-80 и БМП. Вся техника сосредоточена на территории местного зернохранилища. В это же время на территорию одного из пустующих оздоровительных лагерей прибыло порядка 200 военнослужащих ВСУ», — добавил Марочко.

Он проинформировал, что в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение пьяный солдат ВСУ. «Командование 24-й бригады проводит административное расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим бригады. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь, спикер МО Украины по делам «АТО» Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 18 солдат ВСУ — ранены. «Это (гибель бойца — прим. ИА REGNUM ) произошло в Тоненьком в результате вражеского артобстрела. Также 18 военнослужащих получили ранения, в том числе 15 — в Авдеевке. По одному воину были ранены в Луганском, Зайцевом и Талаковке», — уточнил Мотузяник.

Полковник указал, что в Авдеевке боевые действия продолжаются почти круглосуточно, за исключением короткого перерыва между 3 и 4 часами утра. При этом ВС ДНР и ЛНР массово применяют крупнокалиберную артиллерию и «Грады». В городе повреждены восемь домов, ранен один гражданский. «Авдеевка остается без стабильного электро-, водо‑ и теплоснабжения. Местная и центральная власть, военные, правоохранители прилагают усилия, чтобы помочь местным жителям пережить бедствие… Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, подразделения НГУ установили 10 полевых кухонь и палатки для обогрева людей», — сообщил Мотузяник.

По его словам, на правом фланге Авдеевки — на участке фронта позиция «Шахта Бутовка» — Опытное продолжаются масштабные танковые и артиллерийские обстрелы со стороны ВС ДНР. Мотузяник отметил, что в ВС ДНР «отказываются заключать и исполнять любые договоренности о прекращении огня, а снова и снова пытаются перейти в наступление, чтобы расширить контролируемые ими территории». «Во время этих нелепых авантюр противник несет большие потери, однако не прекращает агрессивных действий», — добавил Мотузяник.

На Донецком направлении (Светлодарская дуга, Горловка) ВС ДНР применяют танки и артиллерию. «Поздно вечером вражеская артиллерия обстреляла наш ближний тыл — село Тоненькое. Стрельба велась просто из Донецка, с расстояния не менее 10 км», — отметил полковник.

Спикер МОУ проинформировал, что на Мариупольском направлении войска ДНР 17 раз вели огонь из минометов и артиллерии (выпущено более 200 мин) практически по всей линии соприкосновения, и днем, и ночью. Мотузяник также сказал, что на Луганском направлении произошло 22 обстрела со стороны ВС ЛНР, половина — из тяжелого вооружения. Противник обстреливал украинские позиции вдоль всей линии фронта, за исключением рубежей обороны вблизи г.Счастье. Наиболее неспокойно вчера было в Попаснянском районе и на Бахмутской трассе, где войска ЛНР массово применяли минометы, выпустив по украинским позициям более 170 мин. На этих же рубежах — в Крымском и Новозвановке — поздно вечером противник стрелял из 152-мм орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля источник в оперативном командовании ДНР проинформировал, что за минувшие сутки украинские войска более 3 тыс раз нарушили режим прекращения огня, применив РСЗО «Град» (490 раз), минометы — 842 раза, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 3016 раз нарушили режим прекращения огня… Около 22:00 ВСУ открыли огонь по селу Спартак из реактивных систем залпового огня «Град», — рассказал источник.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины».