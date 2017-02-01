Украинская тяжелая артиллерия вновь начала обстрел Донецка

Решение о незамедлительном прекращении огня, принятое контактной группой в Минске, проигнорировано украинской стороной

Донецк, , 22:17 — REGNUM Украинские силовики возобновили артобстрел Донецка, сообщает заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин.

Украинская тяжелая артиллерия обстреливает Киевский район Донецка и промзону. В Киевском районе проведена частичная эвакуация жителей. Таким образом, решение контактной группы по Украине о незамедлительном прекращении огня было проигнорировано силовиками Украины.

Уточняется, что огонь ведется из 152-миллиметровых гаубиц. Под обстрел попали Киевский район Донецка и промзона. Из Киевского района была проведена частичная эвакуация жителей, чьи дома располагаются вплотную к зоне обстрела.

Напомним, что контактная группа по Украине в Минске приняла решение о незамедлительном прекращении огня на территории Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарченко: «Ход войны мы уже переломили — политическим и военным путем»